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Offroad Chronicles 1.523 (Android)
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  4. Offroad Chronicles - Android İçin Simülasyon Oyunu

Offroad Chronicles

1.523
Android
Offroad Chronicles
ÜCRETSİZ
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Dünyanın en zorlu yollarından geçmeli ve yükünü hedefe götürmelisin.

Offroad Chronicles Ekran Görüntüleri - 1
Offroad Chronicles Ekran Görüntüleri - 2
Offroad Chronicles Ekran Görüntüleri - 3
Offroad Chronicles Ekran Görüntüleri - 4
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Gerçekten sürükleyici bir sürüş deneyimi sunan aracınızın ağaçlara dolanmasını, çamura saplanmasını ve nehir akıntıları tarafından sürüklenmesini şaşkınlıkla izleyecek misin yoksa bunlardan aracını kurtaracak mısın?

Offroad Chronicles'de zorlu çamur ve karla savaşarak gerçekçi ortamlardan geçme şansınız var: Aşırı arazi ve dağ yollarında ilerlerken, dönen lastiklerle mücadele ederken ve hedefinize ulaşmak için dik yokuşlarda kamyon ve araçlardan otobüslere kadar çeşitli araçların direksiyonuna geçin!

Kimsenin yapamayacağı yerlere teslim etmek için hain yollardan geçerken yükünüzü saklayın! Nihai arazi mücadelesi, güçlü markalardan ilham alan inanılmaz derecede ayrıntılı araçlara binin ve zorlu arazide maceraya atılın. Kütükleri taşıyın ve çamurda kaybolmadan hedeflere getirin.

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