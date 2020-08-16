Gerçekten sürükleyici bir sürüş deneyimi sunan aracınızın ağaçlara dolanmasını, çamura saplanmasını ve nehir akıntıları tarafından sürüklenmesini şaşkınlıkla izleyecek misin yoksa bunlardan aracını kurtaracak mısın?

Offroad Chronicles'de zorlu çamur ve karla savaşarak gerçekçi ortamlardan geçme şansınız var: Aşırı arazi ve dağ yollarında ilerlerken, dönen lastiklerle mücadele ederken ve hedefinize ulaşmak için dik yokuşlarda kamyon ve araçlardan otobüslere kadar çeşitli araçların direksiyonuna geçin!

Kimsenin yapamayacağı yerlere teslim etmek için hain yollardan geçerken yükünüzü saklayın! Nihai arazi mücadelesi, güçlü markalardan ilham alan inanılmaz derecede ayrıntılı araçlara binin ve zorlu arazide maceraya atılın. Kütükleri taşıyın ve çamurda kaybolmadan hedeflere getirin.