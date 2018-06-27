Offroad G-Class 2018 gerçek bir fizik motoruna sahip yarış ve simülasyon oyunudur. Aynı zamanda sahip olduğu online mod sayesinde arkadaşlarınızla birlikte takılabilir ve eğlenebilrisiniz.

Dört farklı şehir moduna sahip olan oyunda lüks aracınıza atlayın ve şehri keşfetmeye başlayın. Tek kişilik şehir modunda bulunduğunuz ortamı keşfedin, trafiği birbirine katın veya isterseniz düzgün bir şoför gibi davranın. Diğer modlarda ise çevrimiçi olarak gezin, tozun ve eğlenin.

İki farklı haritada yarışmaya olanak sağlayan oyunda birinci ve üçüncü şahıs modları sayesinde gerçekçi bir sürüş deneyimini yaşayın. Ayrıca araç içerisindeki pek çok özellik ile oynayabilir ve aracınızı özelleştirebilirsiniz. Böylelikle daha kişisel bir lüks otomobil keyfine varabilirsiniz.