Öğretmen Kitaplığı uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan, dilediğiniz pek çok kitabı kolaylıkla okuyabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve kullanıma sunulan Öğretmen Kitaplığı uygulaması, dijital ortamda e-kitap oku yabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Telif hakkı MEB’de olan eserlerin yanında, telif hakkı farklı kurum kuruluşlarda olan eserleri de sizlere sunuyor. Dünya klasiklerinden, eğitim tarihindeki öğretmen kitaplarına kadar birçok farklı kitaba ulaşabileceğiniz uygulamada Türk Edebiyat dizisinden de eserler bulabilirsiniz.

Kitaplıktaki eser sayısını sürekli olarak güncelleyen ve çeşitliliği artırmayı hedefleyen Öğretmen Kitaplığı uygulamasında, görme engelliler de diledikleri kitaba ulaşabiliyor ve okuyabiliyorlar. Kitapları basılı kitap gibi sayfaları çevirerek okumanıza olanak tanıyan Öğretmen Kitaplığı uygulaması tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.