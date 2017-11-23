One-Handed Mode uygulamasını kullanarak büyük ekranlı Android cihazlarınızı tek elle kullanabilme imkanına sahip olabilirsiniz.

Büyük ekranlı cihazlar her ne kadar iyi bir görüntü sunuyor olsa da, tek elle kullanma konusunda zorluklar yaşatabiliyor. Bazı Android sürümlerinde tek elle kullanım için özellikler bulunuyor fakat her cihazda bu özelliğe ne yazık ki rastlayamıyoruz. XDA-Developers tarafından geliştirilen One-Handed Mode uygulaması, büyük ekranlı telefonlarınızı tek elle kullanabilmeniz için özelleştirme seçeneği sunuyor. Ekranın tamamını tek elinizle kullanabileceğiniz konuma kadar küçültebileceğiniz uygulama root erişimi olmadan çalışabiliyor.

Uygulamayı yükledikten sonra ekranda bir kısayol oluşturarak tek el moduna kolayca geçiş yapabilmenize izin veren uygulamada, Acil reset düğmesiyle cihazınızı koruyabiliyorsunuz. Ekran içeriğine daha iyi uyum sağlamak için DPI ayarlama özelliği de sunan uygulama, büyük ekranlı cihaz sahiplerinin büyük yardımcısı olacak gibi görünüyor.