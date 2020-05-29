RTU Studio tarafından geliştirildikten sonra oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformunda yayınlanan One Level: Stickman Jailbreak ile hapishaneden kaçmaya çalışacağız.

Tommy adında bir karakteri canlandıracağımız oyunda bu karakter oldukça yaramaz bir şekilde karşımıza çıkacak. Başını sürekli belaya sokan Tommy en sonunda hapse düşer. Hapisten kaçmaya çalışacağımız oyun içerisinde birçok görevi de başarmak için ter dökeceğiz.

Bir anahtar çalarak hapishanesindeki hücresinden kaçmaya çalışacak olan Tommy’ye yardım edeceğimiz oyun içerisinde Tommy’i hapishaneden kaçırabilmek için karşımıza çıkan bulmacaları çözmeye çalışacak, 48 benzersiz zorluğu deneyimleme fırsatı bulacağız.

Talimatların ve ipuçlarının da yer aldığı yapımda hem tempolu hem de eğlenceli bir oynanış yapısı karşımıza çıkacak.