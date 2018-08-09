One More Button, elle çizilmiş grafikleri, animasyonlarıyla kendisine çeken mobil bulmaca oyunu. Objeleri ittirerek ilerlemeye dayalı oynanış sunan, düşündüren bölümlerle süslü bulmaca oyunlarını sevenler için harika bir yapım.

Android platformunda orijinal grafiklerinin yanı sıra fiyatıyla dikkat çeken bulmaca oyunu One More Button’da medya oynatıcı düğmeleriyle sorunu olan bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Karakter ve çevreyi tepe kamera açısından görüyorsunuz. Amacınız; oynatma, duraklatma gibi düğmelerden, butonlardan kurtulup özgürlüğe kavuşmak. Butonlardan oldukça korkan karakteri yönlendirmek için kaydırma hareketini kullanıyor, butonları iterek kendinize yol açıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden çıkabilmeniz için butonları doğru yerlerine koyup kilidi açmanız gerekiyor. İlerledikçe çıkış noktasına ulaşmak zorlaşıyor.