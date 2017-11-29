Onetap Glitch uygulaması rengi bozulmuş fotoğraflarınızı sanatsal çalışmalara dönüştürebilmenizi sağlıyor.
Onetap Glitch uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden fotoğraflarınıza sıra dışı efektler uygulayabilirsiniz.
Akıllı telefonunuzdaki fotoğrafları ya da anlık olarak çekeceğiniz fotoğrafları harika efektlerle süsleyebileceğiniz Onetap Glitch uygulaması, diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarına göre sıra dışı özellikler sunuyor. Fotoğraflar üzerinde değişiklik yaparak harika çalışmalar ortaya çıkarmak için genellikle bu işi profesyonel olarak yapan kimselere başvurulur. Eğer bu konuda bir tanıdığınız varsa şanslısınız, ama yoksa üzülmeyin Onetap Glitch sizin için var.
Rengi bozulmuş fotoğrafları silmek yerine çeşitli efektler vererek sanatsal çalışmalara dönüştürebileceğiniz Onetap Glitch, fotoğraflardaki renk tonlarını çeşitli ölçülerde değiştirmenizi sağlıyor. Fotoğrafı açtıktan sonra alt kısımdaki hazır efektleri kullanabileceğiniz uygulamada RGB kayması, yoğunluk ve koyuluk gibi oranları elle değiştirebilmeniz de mümkün. Ortaya çıkan çalışmalarınızı galeriye kaydedebileceğiniz uygulamada, bu fotoğrafları arkadaşlarınızla ya da sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
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