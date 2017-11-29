Onetap Glitch uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden fotoğraflarınıza sıra dışı efektler uygulayabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdaki fotoğrafları ya da anlık olarak çekeceğiniz fotoğrafları harika efektlerle süsleyebileceğiniz Onetap Glitch uygulaması, diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarına göre sıra dışı özellikler sunuyor. Fotoğraflar üzerinde değişiklik yaparak harika çalışmalar ortaya çıkarmak için genellikle bu işi profesyonel olarak yapan kimselere başvurulur. Eğer bu konuda bir tanıdığınız varsa şanslısınız, ama yoksa üzülmeyin Onetap Glitch sizin için var.