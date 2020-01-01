Onlarca farklı şekilden oluşan eşleştirme bloklarının aynılarını bularak uygun yollardan bir araya getirmek için mücadele edeceğiniz OnetX - Connect Animal, mobil platformda masa ve zeka oyunları kategorilerinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı hayvan figürünün yer aldığı eşleştirme bloklarını çeşitli bağlantı yolları kurara bir araya getirmek ve eşleştirmeleri tamamlayarak seviye atlamaktır.

Blokları boş alanlardan geçireceğiniz çizgiler aracılığı ile birbirlerine bağlayabilir ve iki aynı hayvan karakterini eşleştirerek puan toplayabilirsiniz. 60’lı, 108’li ve 144’lü eşleştirme bölümlerinde yarışarak kolaydan zora doğru giden bulmacaları çözerek kendinizi geliştirebilir ve görsel hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

Eğlenceye doyacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız yüzlerce zorlu seviye sizleri bekliyor.

Android işletim sistemini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz OnetX - Connect Animal, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.