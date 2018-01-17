Osevio uygulamasıyla İstanbul içerisinde çiçek siparişlerinizi verebilirsiniz.
Osevio uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden sevdiklerinize çiçek gönderebilirsiniz.
Doğum günü, sevgililer günü, yeni yıl veya benzer amaçlarla sevdiklerinize çiçek gönderimi yapabileceğiniz Osevio uygulamasında oldukça kaliteli ve hoş tasarımlı vazolar bulunuyor. Uygun fiyatlarla şimdilik sadece İstanbul içerisinde çiçek gönderebileceğiniz uygulamada doğum günü, sevgili ve yeni iş gibi kategoriler altında en uygun çiçekler sergileniyor.
Uygulamaya kayıt olup adres bilgilerinizi girdikten sonra beğendiğiniz ürünleri anında sepetinize ekleyebileceğiniz ve güvenli bir şekilde ödemesini yapabileceğiniz Osevio uygulamasında, zaman zaman gerçekleşen fırsatları da değerlendirerek fiyat konusunda avantajlı olabilirsiniz. Siparişinizin ne durumda olduğunu da Sipariş Takibi kategorisinden takip edebileceğiniz Osevio uygulamasıyla siz de sevdiklerinizi mutlu edecek çiçekleri anında sipariş verebilirsiniz.
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