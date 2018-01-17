Osevio uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden sevdiklerinize çiçek gönderebilirsiniz.

Doğum günü, sevgililer günü, yeni yıl veya benzer amaçlarla sevdiklerinize çiçek gönderimi yapabileceğiniz Osevio uygulamasında oldukça kaliteli ve hoş tasarımlı vazolar bulunuyor. Uygun fiyatlarla şimdilik sadece İstanbul içerisinde çiçek gönderebileceğiniz uygulamada doğum günü, sevgili ve yeni iş gibi kategoriler altında en uygun çiçekler sergileniyor.