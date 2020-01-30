ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulaması ile Android cihazlarınızdan sınav görevleri ile ilgili işlemlere erişebilirsiniz.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi mobil uygulaması olan ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi, sınav görevlilerini ilgilendiren birçok işlemi sizlere sunuyor. Görev tercihleri, görevlendirmeler, geçmiş görevlendirmeler gibi bölümlere ulaşabileceğiniz uygulamada, sınav değerlendirme formu ve görev ihmal bilgilerine de ulaşabiliyorsunuz.

Cihazınızın kamerasını kullanarak, karekod aracılığı ile belge doğrulama işlemleri ni yapabileceğiniz ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulamasına TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile giriş yapabiliyorsunuz. Çeşitli duyurular, haberler ve ÖSYM takvimi gibi bölümler de sunan ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri