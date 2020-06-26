Bulmaca oyunları ile adından sıkça söz ettiren GameClub Inc şu sıralar Paint It Back adlı oyunu ile gündeme sık sık gelmeye devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunu olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak sunulan Paint It Back sade bir tasarıma sahip.

Basitten zora doğru ilerleyen onlarca farklı bulmaca ile oyunculara keyifli zaman geçirten ücretsiz yapım da oyuncular hemen hemen her konudan bulmaca ile karşılaşacaklar. Bazen bir sanat eserinin adını bazen bir hayvanın adını tahmin ederek bulmacayı tamamlamaya çalışacaklar.

Klasik bulmacalara ev sahipliği yapan mobil oyun da 15 farklı tema, 150 farklı bulmaca yer alıyor.

Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden yapım, 10 binden fazla oyuncuyu elinde bulunduruyor.