Paraf Mobil uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Paraf kartınıza dair birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank’ın müşterilerine sunduğu Paraf Kart’a sahip olan kullanıcıların faydalanabileceği Paraf Mobil, kredi kartınıza dair birçok işleme akıllı telefonlarınızdan erişme imkanı sunuyor. Kredi kartı kampanyalarınızı takip edebileceğiniz ve kampanyalara katılabileceğiniz uygulamada, kampanya kapsamında yaptığınız harcamaları ve kazandıklarınızı da görüntüleyebiliyorsunuz.

Size özel hazırlanan kampanyaları da takip edebileceğiniz Paraf Mobil uygulamasında, ilginizi çeken kampanyaları favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Bunların dışında; program ortakları görüntüleme, kredi kartı başvurusu yapma, en yakın şube ve ATM’leri görüntüleme, borç ödeme, limit artırma ve taksitlendirme işlemlerinizi de gerçekleştirebileceğiniz Paraf Mobil uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilir, kampanyalara kolayca katılım sağlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri