Pati Birliği girişimiyle Android cihazlarınız üzerinden sokak hayvanlarına yardımcı olabilmeniz mümkün hale geliyor.

Sokakta yaşayan dostlarımızın iyiliği düşünülerek geliştirilen Pati Birliği uygulaması, hayvanseverlerin de severek kullanacağını düşündüğüm bir uygulama diyebilirim. Belediyelerle ortak çalışılan projede, sokak hayvanlarının tasmalarına yerleştirilen GPS sayesinde uygulamadan nerede olduklarını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Yakınınızda olduğunu tespit ettiğiniz sokak köpeklerinin yanına giderek mama, su gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz gibi sevginizi de gösterebilirsiniz. Bunlardan hangisini yaptıysanız, uygulama üzerinden de belirtebiliyorsunuz.