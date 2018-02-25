Pati Birliği uygulamasıyla, sokakta yaşayan köpekleri ister sahiplenebilir isterseniz de ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
Pati Birliği girişimiyle Android cihazlarınız üzerinden sokak hayvanlarına yardımcı olabilmeniz mümkün hale geliyor.
Sokakta yaşayan dostlarımızın iyiliği düşünülerek geliştirilen Pati Birliği uygulaması, hayvanseverlerin de severek kullanacağını düşündüğüm bir uygulama diyebilirim. Belediyelerle ortak çalışılan projede, sokak hayvanlarının tasmalarına yerleştirilen GPS sayesinde uygulamadan nerede olduklarını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Yakınınızda olduğunu tespit ettiğiniz sokak köpeklerinin yanına giderek mama, su gibi ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz gibi sevginizi de gösterebilirsiniz. Bunlardan hangisini yaptıysanız, uygulama üzerinden de belirtebiliyorsunuz.
Sokak köpeklerinin listesine ulaşarak, istediğiniz köpeklere evinizi açmanızın da mümkün olduğu platformda Tanış Onunla platformuyla bağlantıya geçerek sahiplenme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda, diğer sokak köpeklerine yardım da etmek isteyenler için Çak Bi Pati derneğine ulaşabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir, sokakta yaşayan dostlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olabilirsiniz.
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