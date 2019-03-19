PDF Converter uygulaması, Android cihazlarınızda PDF dosyaları üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor.

Mobil cihazlarınızda PDF dosyalarınızı düzenlemek ve değiştirmek için kullanabileceğiniz PDF Converter uygulaması, masaüstü cihazlarda yapabileceğiniz birçok işlemi akıllı telefonlarınızdan gerçekleştirebilmenize olanak tanıyor. Word, Excel, PowerPoint, Epub, XPS, HTML ve Keynote gibi dosyalarınızı PDF formatına tek dokunuşla dönüştürebileceğiniz uygulamada, PDF dosyalarını da bu formatlara dönüştürebiliyorsunuz.

PDF dönüştürme işlemlerinin yanında pdf kesme, birleştirme ve sıkıştırma işlemlerini de uygulayabileceğiniz PDF Converter uygulamasında, PDF dosyalarını meraklı kimselerden korumak için parola koruması ekleyebiliyor veya parolasını kaldırabiliyorsunuz. Eğer siz de PDF dosyalarınız üzerinde dilediğiniz düzenlemeyi ve değişikliği yapmak istiyorsanız, PDF Converter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri