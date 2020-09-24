PDF Reader 2020, Android için ücretsiz ve hızlı PDF okuyucu, PDF görüntüleyici, PDF açma, PDF düzenleyici ve PDF dosya yöneticisi. Google Play’de öne çıkan uygulamalardan PDF Reader ile PDF dosya açma, arama, okuma, yazdırma, tarama, düzenleme ve PDF belgesi veya e-kitap kaydetme işlemlerini Android telefonunuz üzerinden zahmetsizce yapabilirsiniz. Ücretsiz PDF Okuyucu 2020, PDF’leri ve e-kitapları her zamankinden daha fazla okumaktan zevk almanıza yardımcı olacak çok modern, hafif ancak hızlı ve kullanımı kolay bir uygulamadır.

PDF Reader, PDF dosyalarını görüntülemek, okumak ve yönetmek için en iyi uygulama ve Android’de güzel bir şekilde çalışıyor. Uygulama telefonunuzdaki PDF dosyalarını okumayı ve yönetmeyi kolaylaştıran çok basit bir arayüze sahip. İnternetsiz çalışır; dosyalarınıza evinizden, ofisten veya başka bir yerden erişmek için PDF Okuyucu - PDF Dosya Görüntüleyici’yi kullanabilirsiniz. Uygulama, PDF görüntüleyicide PDF dosyalarının kenar boşluklarını kırpar. Tek sütun modu, taranmış bir PDF kitabından iki sayfaya yayılmış görüntüyü iki ayrı sayfaya böler. Büyük PDF belgelerini açar. EPUB ve MOBI formatlarının tüm avantajlarını kullanmanızı sağlar. WORD okuyucu, bir kitabın içeriğini başlıklara göre oluşturur. Bir kitaptaki okuma ayarlarına, içindekiler tablosuna, yer imlerine, metin vurgularına, alıntılara, notlara, sayfa tarama geçmişine ve diğer e-kitap seçeneklerine hızlı erişim sunar. Sayfa işaretçisini veya ilerleme çizgisini kullanarak kitapta kolayca gezinirsin. Epub, Mobi, Docx, Fb2 formatındaki dipnot metinleri normal kitapta olduğu gibi sayfanın atl kısmına yazdırır. Bir kitabın toplam sayfa sayısını ve okuma bölümünün sayfalarını ayrı ayrı görüntüler.

PDF Reader 2020 İndir Android PDF Okuyucu, Düzenleme, Açma