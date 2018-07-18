Peck It Up, sevimli bir ağaçkakanın yerine geçtiğimiz süper eğlenceli Android oyunu. Minimalist hoş görsellerle bizleri karşılayan yapımda ağaçkakanla birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Ağaçta başlayan uzayda sonlanan uçma oyununu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Yodo1 Games’in ilk olarak Android platformunda indirmeye açtığı oyunda ağaçkakan rolünü üstleniyoruz. Ağacı gagalayıp uçuyor, doğası gittikçe bozulan dünyayı terk edip uzaya doğru ilerliyoruz. Ağaç üzerinde tırmanırken, uçarken tamamen özgür değiliz. Bize gösterilen noktalara konmamız gerekiyor. Başlangıçta ilerlemek çok kolay çünkü gittiğimiz yol oldukça geniş, dilediğimiz yere kolayca konabiliyoruz. İlerledikçe alan daralıyor, uçmak zorlaşıyor. Bu noktada güçlendiriciler karşımıza çıkmaya başlıyor. Daha yükseğe uçmamımızı, daha güçlü gagalamamızı vs. sağlayan güçlendiricilerden faydalanabilmek için tam üzerlerine konmamız gerekiyor. Bu arada gagalamak için ekrana dokunuyor, uçmak için sürükle - çek ve bırak yapıyoruz. Unutmadan, oyunun bir sonu yok.