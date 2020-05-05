Perfect Makeup 3D

İnanılmaz dönüşüm dünyasına hoş geldiniz. Bazı insanlar gerçekten bir stiliste ihtiyaç duyarlar. Onlara yardım edecek ve kalplerini kazanacaksın. Oyunda tamamen farklı insanlar için çeşitli makyajlar yapabilir, bunun için ödüller alabilir ve çalışmanız için size minnettar olan insanların samimi duygularını görebilirsiniz.

Fırçaları, çeşitli renkleri ve gölgeleri seçin. Mükemmel bir görünüm elde etmek için ruj, göz kalemi ve tozun farklı renklerini değiştirin. Yıldızını en parlak olanı haline getirmek ister misin? Öyleyse göz farı, kaş pudrası, allık; bu parçaların hiçbirini kaçırmayın. Yıldızınızın bugün nasıl görünmesini istiyorsunuz? Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı serbest bırakın, keşfedilmemiş yeteneği makyajda bulacaksınız.

Yaratıcı çalışmalarını tamamladıktan sonra, fotoğraf çekmek parlak bir fikir olacaktır. Ne olursa olsun arkadaşlarınızla başarı mutluluğu paylaşarak "Haftanın En İyi Makyaj Tasarımları" kaçırmayın. Makyaj salonunda modeliniz için farklı görünümünü deneyin. Yeni görünüm oluşturmak için makyaj kullanarak göz rengi seçin, ardından göz farı, maskara ve ruj gibi kozmetikleri ayarlayın.