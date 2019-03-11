Tamamen ücretsiz bir şekilde oyun severlerin hizmetine sunulan ve bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan Peter Rabbit-Hidden World, sevimli tavşan figürleri ile gizli nesneleri bulabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafiklerin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda yapmanız gereken, farklı kitaplardan yeni bölgeler keşfetmek ve gizli nesneleri bulmaktır. Çeşitli öğeleri arayarak yerlerini tespit etmeli ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz ve farklı bir deneyim kazanabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Kitaplarda yer alan karakterlerin kartlarını toplayarak geniş bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Farklı yerlerde gizlenmiş nesneleri bularak köyünüzü genişletebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Sıradan bulmaca oyunlarına göre farklı konuları içeren kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oldukça geniş bir kitleye hitap eden bu oyun ile sizde keyifli bulmacalar çözebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Peter Rabbit-Hidden World, yüz binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.