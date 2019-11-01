Photo Roulette, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olarak dikkat çekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve en iyi tahmini yaparak puanlar kazanabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Photo Roulette, harika kurgusuyla ön plana çıkıyor. Hızlı bir şekilde resimlerin kime ait olduğunu tahmin etmeniz gereken oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunad onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda elinizi çabuk tutmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Photo Roulette sizleri bekliyor.

Photo Roulette oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.