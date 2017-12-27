PhotoSuite uygulaması Android cihazlarınızdaki fotoğrafları gelişmiş düzenleme araçlarıyla düzenlemenizi ve paylaşmanızı kolaylaştırıyor.

Oldukça başarılı bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan PhotoSuite, sahip olduğu efektler, katmanlar, maskeler, nesneler ve daha birçok araç ile fotoğraflarınızı harika çalışmalara dönüştürmenizi sağlıyor. Düzenlediğiniz fotoğraflarınızı sosyal medya ya da bulutta paylaşma seçeneklerinin yanında telefonunuza da kaydedebileceğiniz uygulamada görüntü kalitesi bozulmadan paylaşım yapılabiliyor.

Renk tonu, doygunluk, parlaklık gibi görüntü ayarlamalarını yaparak fotoğraflarınızı geliştirebileceğiniz PhotoSuite uygulamasında, metin tabanlı grafikler ve serbest çizim ile çalışmalarınızı çeşitlendirebiliyorsunuz. Kalem, mürekkep kalem, fırça, püskürtme ve sulu boya kalem seçeneklerini de kullanabileceğiniz uygulamada, fotoğraflarınızı her anlamda daha iyi hale getirecek araçlara sahip olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri