Elinizdeki top toplama aracını sağa veya sola sürükleyin. Her şeyi ve kapıları seçerek topları toplayın ve boşluklara düşmemeye çalışın. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyun ve kendinizi geliştirin.

Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. Her seviyedeki tüm topları toplayıp rekoru kırabilir misin? Tüm seviyeleri bitir, yeni topların ve farklı renklerin kilidini aç. Bağımlılık yapan bu arcade oyunda ilerlerken yeni ve orijinal labirentleri keşfedin. Labirenti hareket ettirerek ve topların düşmesini sağlayarak hedefe ulaşmak için kaydırın.

Kovayı toplarla doldurmak için basılı tutun. Hiçbir şey düşürmeyin ve en yüksek puanı kazanın. Parmağınızı hareket ettirerek toplarınız için bir yol açın. Mümkün olduğu fazla puanla bitirmek için kadar topları alın.