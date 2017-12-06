PicsArt Animator, Android platformunda kullanımı en basit ve en başarılı GIF animasyon oluşturma ve karikatür yapma uygulaması. Google tarafından 2017’nin en iyi Android uygulaması seçilen GIF ve video uygulaması, tamamen ücretsiz ve reklam içermiyor.

Google Play’de 2017’nin en iyi Android uygulaması olarak öne çıkan PicsArt Animator, adından da tahmin edeceğiniz üzere animasyonlu GIF’ler hazırlamayı seven, fotoğraflarını hareketli çıkartmalar ve emoji’lerle süsleyen, çizim yapma yeteneğine sahip kullanıcılara hitap eden bir uygulama. Ücretsiz sunulan araçlarla yaratıcılığınızı birleştirerek karikatür videoları, animasyonları GIF’ler, güldüren doodle’lar oluşturup arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Animasyonlarınıza dilediğiniz kadar kare ekleyebiliyor, düzenleyebiliyorsunuz. Animasyon uzunluğunu ve hızını da ayarlama şansına sahipsiniz.

Fotoğraflarla oynamayı seven her yaştan kişinin rahatlıkla kullanabileceği animasyon ve karikatür uygulamasının tek kötü yanı; ücretsiz sürümünde animasyonun bir köşesine logosunu yerleştirmesi.