Kendi adanızı inşa ederek güçlü donanmalar kurabileceğiniz ve denizden gelen düşmanlara karşı mücadele ederek ganimet toplayabileceğiniz Pirate Chronicles, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve aksiyon müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, boş bir adaya yerleşerek çeşitli askerler ve savaş aletleri geliştirmek ve gemilerden gelen saldırılara karşı adanızı savunmaktır. Denizdeki korsanlarla savaşarak bol miktarda altın ve elmas kazanabilirsiniz. Bu sayede adanızı genişletebilir ve çeşitli üretim alanları kurabilirsiniz. Ayrıca askerlerinizi ve silahlarınızı yükselterek daha güçlü bir donanmaya sahip olabilir ve düşmanlarınızın korkulu rüyası olabilirsiniz.

Oyunda gemiler inşa edebilir ve madenler açabilirsiniz. 4 farklı zorluk seviyesinde kendinizi test edebilir ve zaman yönetimi konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra gerçek aşkı tadabilir ve mutlu bir yaşam sürebilirsiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından tercih edilen Pirate Chronicles, bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyundur.