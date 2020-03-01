GroGroStudio tarafıdan geliştirilen ve oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan Pirate Fight mobil strateji oyunları arasında yer alıyor.

Android platformuna özel olarak geliştirilen ve günümüzde 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Pirate Fight’da korsan olacak, hazineleri arıyacak, karşımıza çıkan deniz yaratıklarını etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Rengarenk içeriklerin de yer aldığı yapım içerisinde birçok düşmana karşı savaşacak ve ilerlememize devam etmeye çalışacağız. Birbirinden farklı adalarda ilerleyeceğimiz oyunda deniz kızı, deniz canlıları, çeşitli yaratıklar ve daha fazlası çıkacak. Bizim amacımız bu tehlikelerden sıyrılarak hazineleri bulmak olacak.

Şuana kadar Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanı almayı başaran Pirate Fight kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.