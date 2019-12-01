Sayısız mobil oyunun sahibi olan WhaleApp LTD, Pirate Sails: Tempest War adlı oyunu ile oyuncuların karşısına çıktı.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen Pirate Sails: Tempest War korsan temalı yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya çalışıyor.

Heyecan verici bir korsan simülasyon oyunu olarak ifade edilen ve büyük bir korsan olmaya çalışacağımız yapımda gemi seçecek, mürettebat alacak, okyanuslarda diğer korsanlar ile mücadele ederek namımızı artırmaya çalışacağız.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile karşı karşıya geleceğimiz oyunda eşsiz ve destansı bir PvE hikâyesini de keşfetme fırsatı bulacağız. Oyun içerisinde yenilmez bir korsan adası inşa edip geliştirme fırsatı bulacak, ücretsiz günlük ödüller ile eğlenceli anlar yaşayabileceğiz.