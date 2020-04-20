PJ Masks: Hero Academy

PijaMaskeliler’in olağanüstü maceralarında kontrolü ele alma zamanı geldi: Eğlenceli ve heyecanlı oyun akışı, hikayeler ve animasyonlu aksiyon özellikleriyle diğer bulmaca oyunlarına fark yaratan Hero Academy, kodlamanın temellerinden yararlanarak çocukların STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) öğrenmelerini sağlıyor.

Karargah'ta PijaRobot’a katıl. Kedi Çocuk, Baykuş Kız ve Kertenkele’nin olağanüstü süper güçlerinden yararlanarak onların engelleri aşmalarına ve gecenin kötü çocuklarını alt etmelerine yardımcı ol. Aksiyon dolu seviyelerde ilerlerken temel kodlama becerileri kazan.

Kedi Çocuk, Baykuş Kız veya Kertenkele olarak oyna ve onlara uygulayabilecekleri komutlar ver. Kedi Arabası ve Kertenkele Mobil’i sür ve Baykuş Planörünü uçur.