pliq, Türk yapımı mobil oyunların da oldukça kaliteli olduğunu gösteren örnek yapımlardan. Blok bulmaca oyunlarını seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim. El - göz koordinasyonunu geliştiren, hızlı düşünmeye ve hızlı karar almaya zorlayan rengarenk bölümler içeren mobil bulmaca oyunu, internet bağlantısı da gerektirmiyor.

Animasyonlarla süslenmiş çekici görseller sunan mobil bulmaca oyunu pliq, zamanın geçmek bilmediği durumlarda oynamalık oyunlardan. Metroda, otobüste, durakta, bir yerlerde arkadaşınızı beklerken, molada, canınız sıkıldığında, misafirlikte açıp oynayabileceğiniz, yarıda kesip dilediğiniz zaman başlayabileceğiniz türde süper eğlenceli bu bulmaca oyununda kurallar çok basit. Tepeden düşen jölemsi blokları tamamlayacak yeni bloklar oluşturarak ilerliyorsunuz. Patlayan jöleler, görsel şölen yaşatıyor. Oyun ilerledikçe blokların düşme hızı artıyor, dolayısıyla boş alanları daha hızlı tespit edip her zamankinden çabuk blok oluşturmanız gerekiyor. İlerleme durumunu sağ bardan takip edebiliyorsunuz.