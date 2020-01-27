Pocket City, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika ve eşsiz bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Pocket City Free oyununun ücretli sürümü olarak karşımıza çıkan oyunda daha fazla içerik ve gerçekçi deneyim yer alıyor. Tıpkı ücretsiz oyunda olduğu gibi yine belediye başkanı olarak görev yaptığınız oyunda sahibi olduğunuz şehri geliştiriyor ve kalkınmasını sağlıyorsunuz. Sağlam grafik kalitesi ve eşsiz deneyimiyle ön plana çıkan oyunda boş zamanlarınızı en eğlenceli şekilde değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Ses efektleri, grafik kalitesi ve sürükleyici etkisiyle Pocket City oyunu, bu tarz oyunlar oynamayı seven herkesin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Oyunda koca bir şehrin her türlü sorunuyla ilgilenecek ve tıpkı gerçek bir belediye başkanı gibi çalışacaksınız. Doğru hamleler yaparak şehrinizi en iyi şekilde yönetmeniz gereken oyunda aynı zamanda çevrimdışı oyun deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Pocket City oyununu sakın kaçırmayın.

Pocket City oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebilirsiniz.