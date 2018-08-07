Pocket Kingdoms: War of Glory, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Dünya çapında mücadele edebileceğiniz oyunda krallığınızı savunmaya ve yeni topraklar fethetmeye çalışıyorsunuz.

Yüzlerce güçlü karakterin yer aldığı bir strateji oyunu olan Pocket Kingdoms, kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Krallığınızı savunmak için kanınızın son damlasına kadar mücadele edebileceğiniz oyunda güçlü kartları biriktiriyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de mücadele edebileceğiniz oyunda 3 boyutlu bir savaş arenası yer alıyor. Sıra tabanlı, gerçek zamanlı ya da PvP maçlarına dahil olabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Stratejik hamleler yaparak ilerlemeniz gereken Pocket Kingdoms, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Efsanevi karakterlerle donatılmış olan oyunda yeteneklerinizi de çok iyi kullanmanız gerekiyor. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Pocket Kingdoms sizleri bekliyor.

Pocket Kingdoms oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.