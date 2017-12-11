Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Poco: Puzzle Game mobil oyunu, son derece basit ancak bağımlılık yaratma potansiyeli olan eğlenceli bir tür bulmaca oyunudur.

Poco: Puzzle Game mobil oyununda efsane oyun Tetris’ten esintiler göreceksiniz. Oyunun temel amacı oyun alanında yer alan baloncukları yok etmek. Bunu yaparken de Tetris’teki şekillere benzer şekillerde kırıcılar kullanacaksınız. Söz konusu şekli en doğru pozisyonda ayarlayıp bir sonraki hamlenize de yer yapmalısınız.

Oyun alanında yer alan bombaları aktifleştirerek de şekil gelmesi mümkün olmayan yerleri temizler ve bölümü geçersiniz. Poco: Puzzle Game mobil oyununda hiçbir şekilde zaman baskısı olmayacak. Ancak hamlelerinizi ileriyi görerek yapmalısınız. Bu yüzden de acele etmemek önemli. Çeşitli jokerlerle de işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca Facebook ile entegre olarak arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Oynaması son derece keyifli olan Poco: Puzzle Game mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.