Pokémon Café Mix, pokemonlara lezzetli ikramlar sunan bir kafenin sahibi olduğunuz eşsiz bir bulmaca oyunu. Pokémon Quest, Pokémon Rumble Rush, Pokémon: Magikarp Jump oyunlarıyla ünlü The Pokemon Company tarafından geliştirilen Android oyununda Pokemon simgelerini birbirine bağlayarak Pokemon müşterilerinize içecek ve yemek hazılıyor, kafede harika vakit geçirmelerini sağlıyorsunuz.

Yeni Pokemon oyunu Pokemon Cafe Mix, kafe işletme ve üçlü eşleştirme türünü harmanlıyor. Kafenize sadece Pokemon’lar geliyor, siparişlerini alıp hazırlıyorsunuz ancak içecek ve yiyecekleri hazırlamak için tek yapmanız gereken Pokemon simgelerini dönen bir hareketle sürüklemek. Kafeniz büyüdükçe yeni Pokemon’ları işe alıyor, Pokemon’larla arkadaş oluyorsunuz. Kafeniz tanındıkça daha fazla Pokemon geliyor.