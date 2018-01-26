Pomodoro Timer Lite uygulamasıyla Android cihazlarınızdan zamanlayıcı oluşturarak işlerinize konsantre olmanız kolaylaşıyor.

Ders çalışırken ya da işinizle ilgili bir projeyle ilgilenirken konsantrasyonu sağlamak gerçekten zor olabiliyor. Çalışacağınız zamanı kısa süreli molalar ile destekleyerek daha etkili bir çalışma sağlayabilirsiniz. Bunu sizin için kolaylaştıran Pomodoro Timer Lite, zamanlayıcıyı başlattıktan sonra belirli sürelerde size mola sürelerini hatırlatıyor. 90’lı yılların başında geliştirilen Pomodoro Tekniği ’nden ilham alınarak tasarlanan uygulamada, 25 dakika çalışıp 3-5 dakikalık kısa bir mola vererek daha etkili bir çalışma sağlayabilirsiniz.

Çok basit bir şekilde kullanabileceğiniz Pomodoro Timer Lite uygulamasında, yapılması gerekenleri bir liste halinde oluşturduktan sonra hangisi üzerinde çalışacağınızı seçmeniz yeterli oluyor. Seçimi yaptıktan sonra 25 dakikalık zamanlayıcı başlatılıyor ve siz de bu sürede çalışmalarınıza odaklanabiliyorsunuz. Odaklanma problemi yaşayanların mutlaka denemesi gereken Pomodoro Timer Lite uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri