Pottery.ly 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı ve hoş bir oyun olarak karşınıza çıkıyor.

Sanatsal becerilerinizi mobil cihazlar üzerinde sınamak için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Pottery.ly 3D, kilden eserler yaptığınız bir oyundur. Farklı türde, boyutta ve renkte seramikleri hem üretip hemde renklendirebileceğiniz uygulama mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirm. Sanatsal işlere önem verenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Pottery.ly 3D, aynı zamanda eserlerinizi arkadaşlarınızla da paylaşma imkanı sunuyor. Basit kontrollerin yer aldığı uygulamada farklı malzemelerden seramikler yapabiliyorsunuz. Bu tarz işleri seviyorsanız Pottery.ly uygulamasını bir hayli beğenebileceğinizi de söyleyebilirim.

Pottery.ly 3D uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.