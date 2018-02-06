PTT Messenger (APK), Yerli WhatsApp olarak tanıtılan, milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma uygulaması. Dosya ve medya gönderimi, konum paylaşımı, sesli ve görüntülü görüşme, anlık grup mesajlaşma gibi WhatsApp’ın sahip olduğu tüm özellikleri bünyesinde barındıran uygulama, tamamen yerli bir yazılım olduğu için iletişim güvenle sağlanacak.

Android, iOS ve Windows platformlarında indirilebilir olan PTT Messenger uygulaması, ilk etapta kurumsal kullanıcılar için sunuldu. Türk mühendislerin geliştirdiği görüntülü konuşma, anlık mesajlaşma uygulaması, milyarlarca cihazda yüklü WhatsApp uygulamasının taşıdığı özelliklerin hepsine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirildiği belirtilen uygulama sayesinde farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Sesli arama, görüntülü görüşme, dosya gönderme, konum paylaşma tek bir uygulamada birleştirilmiş. Platform bağımsız çalışabilir yapısıyla da tüm cihazlarda kullanılabilen PTT Messenger’ın APK bağlantısını yukarıdan indirebilirsiniz.

PTT Messenger Özellikleri: