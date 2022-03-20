- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,426
- Üretici Google
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Google tarafından ücretsiz olarak sunulan bu uygulama sayesinde farklı mail hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.
Google tarafından piyasaya sürülen Email uygulaması elektronik postaları takip etmenin en hızlı ve efektrif yollarından bir tanesi. Uygulama artık Nexus ve Google Play edition cihazlarda yüklü olarak sunulmaktadır. Siz de bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız ve cihazınızda yoksa, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Email uygulaması temel olarak Google, Hotmail ve Yahoo mail hesaplarınızı tek bir yerde topluyor ve daha rahat bir şekilde takip etmenize olanak sağlıyor. Yani sadece Gmail hesapları için üretilmemiş.
Gelen kutunuza düşen tüm maillerin tek bir yerde toplanması fikri oldukça cezbedici görünüyor. Tüm hesaplarınız için ayrı ayrı uygulamalarla uğraşmak yerine tek bir hesapta hepsini toplayarak yönetebilirsiniz.
Email APK Temel Özellikleri
- IMAP, POP3 ve Exchange hesap desteği
- Senkronize edilecek dosyaları seçme
- Hızlı ve pratik kullanım özelliği
- Ekleri otomatik olarak WiFi kullanarak indirme
Başta da belirttiğimiz gibi bu uygulama sadece Nexus ve Google Play edition cihazlarda kullanılabilmekte. Andorid platformunun yanı sıra iOS platformunda da kullanılabilen uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar mail adresleri ile uygulamaya giriş yapabiliyor ve ücretsiz olarak eposta alıp yollayabiliyorlar. Sade bir arayüze sahip olan uygulama basit kullanımı ile mail kullanıcılarına başarılı bir deneyim sunuyor. Email APK İndir denince akla gelen başarılı mobil uygulama günümüzde yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Dileyen kullanıcılar hemen uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirler.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 408
- DOSYA BOYUTU 134.00 MB
- Üretici Google
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Email uygulamasıyla tüm e-posta hesaplarınızı tek bir platform üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Birden fazla e-posta hesabınız varsa, iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Email uygulamasıyla tüm hesaplarınızı tek bir platform üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Tüm e-posta hesaplarınızı bir arada yönetebilmenize olanak sağlayan Email uygulamasında; Gmail, Hotmail, Yahoo, iCloud, Office / Outlook 365, AOL ve IMAP posta hesaplarınızı kullanabiliyorsunuz. Oldukça pratik ve hız kazandıracak özellikler sunan uygulamada; push bildirimler, hızlı kaydırma ile sonraki e-postaya geçme, sadece önemli postalar için bildirim alma gibi özelliklerin yanında uygulamayı açmanıza gerek kalmadan, bildirim üzerinden e-posta yanıtlayabiliyorsunuz.
E-postalarınızda göndereceğiniz dosyalarınızı da Google Drive’dan seçebileceğiniz Email uygulamasında toplu düzenleme, birleştirilmiş gelen kutusu ve her zaman BCC kullan gibi işlevsel özelliklere de sahip olabilirsiniz. Eğer siz de tüm posta hesaplarınızı tek bir platformdan yönetmek istiyorsanız, Email uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.