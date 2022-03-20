Google tarafından ücretsiz olarak sunulan bu uygulama sayesinde farklı mail hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Emircan Erdoğan - 47 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google tarafından piyasaya sürülen Email uygulaması elektronik postaları takip etmenin en hızlı ve efektrif yollarından bir tanesi. Uygulama artık Nexus ve Google Play edition cihazlarda yüklü olarak sunulmaktadır. Siz de bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız ve cihazınızda yoksa, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Email uygulaması temel olarak Google, Hotmail ve Yahoo mail hesaplarınızı tek bir yerde topluyor ve daha rahat bir şekilde takip etmenize olanak sağlıyor. Yani sadece Gmail hesapları için üretilmemiş.

Gelen kutunuza düşen tüm maillerin tek bir yerde toplanması fikri oldukça cezbedici görünüyor. Tüm hesaplarınız için ayrı ayrı uygulamalarla uğraşmak yerine tek bir hesapta hepsini toplayarak yönetebilirsiniz.

Email APK Temel Özellikleri

IMAP, POP3 ve Exchange hesap desteği

Senkronize edilecek dosyaları seçme

Hızlı ve pratik kullanım özelliği

Ekleri otomatik olarak WiFi kullanarak indirme

Başta da belirttiğimiz gibi bu uygulama sadece Nexus ve Google Play edition cihazlarda kullanılabilmekte. Andorid platformunun yanı sıra iOS platformunda da kullanılabilen uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılar mail adresleri ile uygulamaya giriş yapabiliyor ve ücretsiz olarak eposta alıp yollayabiliyorlar. Sade bir arayüze sahip olan uygulama basit kullanımı ile mail kullanıcılarına başarılı bir deneyim sunuyor. Email APK İndir denince akla gelen başarılı mobil uygulama günümüzde yüz binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. Dileyen kullanıcılar hemen uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirler.