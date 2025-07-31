Aloha Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,501
- Üretici Aloha Mobile
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Aloha Browser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir internet tarayıcısıdır.
Aloha Browser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Güvenliği maksimum seviyede sağlayan uygulama ile internette zevkle sörf yapabiliyorsunuz.
Güçlü özelliklere sahip bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkan Aloha Browser, internette güvenle gezinmenizi sağlarken indirmek istediğiniz belgeleri de kolayca telefonunuza indirmenize yardımcı oluyor. Sınırsız VPN, reklam engelleyici, gizli sekme ve VR player özelliklerine sahip olan Aloha Browser, tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz bir tarayıcıdır. Kolay bir kullanıma ve arayüze sahip olan uygulama ile aramak istediğiniz bilgilere anında erişebiliyorsunuz. Hızlı, güvenli ve kolay olarak nitelendirebileceğiniz tarayıcı mutlaka mobil cihazlarınızda olması gereken bir internet tarayıcısıdır. Özel sekme özelliğine de sahip olan Aloha Browser, TouchID ve pin koruma ile bilgilerinizi koruma altına alıyor.
Basit arayüz ve güçlü özelliklerle donatılan Aloha Browser, online işlemlerinizi kolayca yapmanıza olanak sağlıyor. Aloha Browser, ihtiyacınız olan tüm özellikleri tek bir uygulama olarak sunabiliyor. Aloha Browser'ı sakın kaçırmayın.
Aloha Browser'ı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Aloha Browser
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 387
- DOSYA BOYUTU 42 MB
- Üretici Aloha Mobile
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Aloha Browser, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir internet tarayıcısıdır.
Aloha Browser, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısıdır. Güçlü özelliklerle donatılan Aloha Browser ile günlük işleriniizi hızlıca halledebiliyorsunuz.
Mobil cihazlarıızda kullanabileceğiniz güçlü ve kolay bir internet tarayıcısı olan Aloha Browser, internette güven içerisinde sörf yapmanızı ve işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Reklam engelleme ve sınırsız VPN özelliğine sahip olan Aloha Browser, güven içerisinde kalmanızı ve gereksiz reklamlardan uzak durmanızı sağlıyor. Sanal gerçeklik teknolojisine destek sunan tarayıcı ile VR videoları da izleyebiliyorsunuz. Hızlı, güvenli ve kolay olarak nitelendirebileceğiniz tarayıcı mutlaka mobil cihazlarınızda olması gereken bir internet tarayıcısıdır. Özel sekme özelliğine de sahip olan Aloha Browser, TouchID ve pin koruma ile bilgilerinizi koruma altına alıyor. Güvenliği maksimum seviyede sağlayan uygulama ile internette zevkle sörf yapabiliyorsunuz.
Kullanışlı menüleri ve gelişmiş özellikleriyle mutlaka denemeniz gereken bir web tarayıcısı olan Aloha Browser'ı mutlaka denemelisiniz. Gizli sekme özelliğine de sahip olan tarayıcı ile tamamen gizlenebiliyorsunuz. Aloha Browser'ı sakın kaçırmayın.
Aloha Browser'ı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.