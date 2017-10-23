Pulse SMS, mesajlaşma uygulamalarındaki son yeniliklerle donatılmış yeni nesil SMS ve MMS uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Pulse SMS uygulaması, standart SMS uygulamalarından farkını açıkça ortaya koyuyor. Popüler mesajlaşma uygulamalarında bulunan birçok özelliği sizlere sunan uygulamada, her konuşma için ayrı temalar uygulayabileceğiniz gibi Giphy üzerinden GIF paylaşımı da yapabiliyorsunuz.

Sohbetleri arşivleyebilme özelliği de sunan uygulamada, rahatsızlık veren telefon numaralarını engelleme imkanına da sahip olabilirsiniz. Belirli bir zamanda gönderilmesi gereken mesajlarınız varsa, SMS zamanlama özelliğini kullanarak mesajınızın istediğiniz tarihte ve saatte otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Pulse hesabınız varsa, otomatik mesaj yedekleme ve geri yükleme özelliğinden de faydalanabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri