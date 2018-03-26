İndir
PuzzlAR: World Tour 1.0.503 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Bulmaca
  5. PuzzlAR: World Tour - Android İçin Artırılmış Gerçeklik Oyunu

PuzzlAR: World Tour

1.0.503
Android
PuzzlAR: World Tour
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Erkan Calp
Erkan Calp -
YORUM YAZ

Artırılmış gerçeklik desteğiyle klasik yapboz bulmaca oyunlarından ayrılıyor.

PuzzlAR: World Tour, artırılmış gerçeklik destekli yapboz oyunu. ARCore desteği sunan Android telefonlarda oynanabilen bulmaca oyununda Dünyanın ünlü yapılarını inşa ediyorsunuz. Özgürlük Heykeli, Tac Mahal, Aziz Vasil Katedrali kopyalarını inşa edeceğiniz yapılardan sadece birkaçı.

Android platformunda artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisini destekleyen oyunlardan biri PuzzlAR: World Tour. Geliştiricinin ücretli olarak indirmeye açtığı yapboz oyunu, detaylar ve animasyonlarıyla oyuncuyu kendisine çekiyor. Dünyanın ünlü kent simgelerini karşınıza çıkaran oyunda klasik yapboz bulmacalarından oldukça farklı, çok daha eğlenceli bir oynanış var. Düz parçaları yerlerine yerleştirmek yerine havada uçuşan parçalara dokunarak bulmacayı tamamlıyorsunuz. Yapıyı oluştururken bir yandan da süre işliyor ancak geriye değil; ileriye doğru. Dolayısıyla panik yapmadan keyfini çıkara çıkara oynuyorsunuz.

AR desteği sunmasıyla klasik yapboz bulmacalarından ayrılan PuzzlAR: World Tour, ünlü kent simgelerini dünyanıza taşıyor.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR