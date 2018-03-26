PuzzlAR: World Tour, artırılmış gerçeklik destekli yapboz oyunu. ARCore desteği sunan Android telefonlarda oynanabilen bulmaca oyununda Dünyanın ünlü yapılarını inşa ediyorsunuz. Özgürlük Heykeli, Tac Mahal, Aziz Vasil Katedrali kopyalarını inşa edeceğiniz yapılardan sadece birkaçı.

Android platformunda artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisini destekleyen oyunlardan biri PuzzlAR: World Tour. Geliştiricinin ücretli olarak indirmeye açtığı yapboz oyunu, detaylar ve animasyonlarıyla oyuncuyu kendisine çekiyor. Dünyanın ünlü kent simgelerini karşınıza çıkaran oyunda klasik yapboz bulmacalarından oldukça farklı, çok daha eğlenceli bir oynanış var. Düz parçaları yerlerine yerleştirmek yerine havada uçuşan parçalara dokunarak bulmacayı tamamlıyorsunuz. Yapıyı oluştururken bir yandan da süre işliyor ancak geriye değil; ileriye doğru. Dolayısıyla panik yapmadan keyfini çıkara çıkara oynuyorsunuz.

AR desteği sunmasıyla klasik yapboz bulmacalarından ayrılan PuzzlAR: World Tour, ünlü kent simgelerini dünyanıza taşıyor.