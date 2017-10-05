Puzzle Fighter, Capcom tarafından geliştirilen bulmaca dövüş karışımı bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda Capcom‘un dövüş oyunlarında gördüğümüz karakterler karşımıza çıkıyor. Street Fighter’ın efsane karakterleri Ryu, Ken, Chun-Li, karşılarına Mega Man’den X, Darkstalkers’dan Morrigan, Dead Rising’den Frank West’i alıyor. Online maçların yanı sıra özel görevler de bizleri bekliyor.

Oyunun tabanı aslında klasik taş eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu ancak işin içine Street Fighter, Darkstalkers, Okami ve diğer Capcom imzalı dövüş oyunlarının unutulmaz karakterleri girince oyun bambaşka bir hal almış. Dövüşçüleri hiçbir şekilde kontrol edemiyoruz ancak oyun çok keyifli. Arenanın altına konumlandırılmış alanda aynı renkte taşları bir araya getirerek karakterlerin dövüşmelerini sağlıyoruz. Seri olursak etkileyici kombolar sergiliyor karakterler.

Puzzle Fighter Özellikleri: