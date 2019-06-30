Hothead Games imzası ile geliştirilen ve hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Puzzle Island: Match 3 Game 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Klasik bir şeker patlatma oyunu olarak görünen Puzzle Island: Match 3 Game ile oyuncular aynı türdeki nesneleri bir araya getirecek ve yok etmeye çalışacaklar. Oyun içerisinde birbirinden farklı çok sayıda bölüm yer alacak. Oyuncular bu bölümler arasında basitten zora doğru ilerleyecek ve bölümleri tamamlamaya çalışacaklar.

Oyun içerisinde tamamladığımız bölümden sonra oyun içerisinde bize verilen adayı geliştirebilecek ve düzenleyebileceğiz. Oldukça renkli içeriklere ve oynanış yapısına sahip olan oyunda amacımız adamızı güzel bir görünüme kavuşturmak olacak.