Quick Charge uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilmeniz mümkün.

Akıllı telefonunuzun yavaş dolmasından şikayetçiyseniz, bataryanızı hızlı bir şekilde doldurmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor olabilirsiniz. Uçuş modu, ekran parlaklığı gibi özellikleri devre dışı bırakmak hızlı şarj konusunda etkili olabiliyor. Ancak, bunu otomatik olarak yapabilecek daha geniş kapsamlı bir uygulama arıyorsanız, Quick Charge uygulamasını sizlerle tanıştıralım.

Wi-Fi, Bluetooth, ekran parlaklığı, ekran döndürme, ses ve senkronizasyon gibi seçenekleri devre dışı bırakarak telefonunuzun daha hızlı şarj olmasını sağlayan uygulamada, bataryanın sıcaklığı, voltajı, sağlığı ve teknolojisi hakkında da bilgi alabiliyorsunuz. Tam dolum için kalan süreyi de hesaplayan ve size sunan uygulama, telefonunuz rootlu ise ultra hızlı şarj modunu da kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Uygulama özellikleri