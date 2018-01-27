Quick TuneUp uygulamasıyla Android cihazlarınızın düzgün çalışmayan donanımını kalibre edebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda piliniz çok hızlı bitiyor, sensörler stabil çalışmıyor ve buna benzer sorunlar yaşıyorsanız çeşitli kalibrasyon ayarlarını yapmanız gerekebilir. Yüzlerce lira verip onarıma göndermeden önce uygulayabileceğiniz çözümler sunan Quick TuneUp uygulamasında, telefonunuzun düzgün çalışması için gereken ayarlamaları tek dokunuşla halledebilirsiniz.

Ekran, pil, sensör ve bellek kalibrasyon ayarlarını sizlere sunan Quick TuneUp uygulamasında, anormallik olduğunu hissettiğiniz donanım için sunulan kalibrasyon ayarına dokunmanız yeterli oluyor. Ayrı ayrı kalibrasyon yapmak yerine Quick TuneUp butonuna basarak tüm ayarları yeniden kalibre edebileceğiniz uygulamada, cihazınızın sağlığını koruyabilir ve performansını artırabilirsiniz. Cihazınızın daha hızlı ve düzgün çalışmasını sağlamak istiyorsanız, Quick TuneUp uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri