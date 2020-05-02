Mobil simülasyon oyunu olarak hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan Raising Rank Insignia piksel grafikleri ile ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Lucky Chan Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım da askeri savaşlara katılacağız. Savaş tankları, savaş gemileri ve savaş uçakları üreterek düşmanlara karşı mücadele edeceğimiz oyun içerisinde çok sayıda patron düşman ile karşı karşıya geleceğiz.

Atari tadında bir deneyim yaşayacağımız yapım içerisinde renkli içerikler eşliğinde birçok savaşta boy gösterecek ve rütbe atlamaya çalışacağız.

Düşman tanklarını etkisiz hale getirerek altın kazanabileceğimiz oyun içerisinde askeri kararlar alarak düşman karşısında daha etkili bir hale gelmeye çalışacağız.

Çarpıcı savaş kararları alacağımız oyun da amaç savaşın galibi olmak olacak.

Raising Rank Insignia günümüz de 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.