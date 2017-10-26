Rakuga Cute uygulaması birçok fotoğraf efekt ve filtreleriyle harika çalışmalar ortaya çıkarabilmenizi sağlıyor.
Rakuga Cute uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan fotoğraflarınızı birbirinden sevimli efektlerle süsleyebilirsiniz.
Kadın kullanıcılara yönelik hazırlandığını düşündüğüm Rakuga Cute uygulaması, oldukça sevimli ve şık düzenleme araçlarını sizlere sunuyor. Filtreler, kalemler, pullar, çerçeveler ve metin araçlarıyla fotoğraflarınızı harika çalışmalara dönüştürebileceğiniz uygulamada, yüz renklerini beyazlatan “Güzellik Modu” özelliğini de kullanabilirsiniz.
Düzenleme araçlarıyla yaptığınız değişiklikleri geri almak için sınırsız Geri al özelliği bulunan Rakuga Cute uygulamasında ister kamerayla fotoğraf çekebilir, isterseniz de albümdeki fotoğrafları yükleyerek çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.
Uygulama özellikleri
- Albümden veya kamera ile fotoğrafları yükleme
- Yüz renklerini beyazlatan “Güzellik modu”
- Filtreler, kalemler, pullar, çerçeveler ve metin araçları
- Sınırsız “Geri alma” butonuyla işlemleri geri alabilme
- Fotoğrafın çözünürlüğünü bozmadan düzenleme
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