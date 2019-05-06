Ramazan 2019, il il İftar ve Sahur vakitlerini gösteren bir Android uygulaması. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller için iftar ve sahur saatlerini göstermekle kalmayıp Sahur vaktinde Ramazan davuluyla uyandırıyor, İftar vakti de ezan okuyor. Ezanın zor duyulduğu ya da hiç okunmadığı bir yerde yaşıyorsanız, tavsiye ederim.

Ramadan 2019, Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış mobil uygulamalardan. Ramazan İmsakiyesi 2019 İftar ve Sahur vakitlerini görmek için en iyi Android uygulamalardan. Sadece Türkiye değil, yurt dışında oruç tutanların da kullanabileceği bir dini uygulama. Sahur vaktine 30 dakika kala uyandırmak için Ramazan davulu çalması, Sahur vaktinde ezan okuması, İftar vaktinde ve Namaz saatinde sesli olarak ezan okuması dışında dini günler için hazır mesajlar da içeriyor. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Kandiller, İftar Mesajları, Cuma Mesajları, Dua Sözleri, Risale-i Nur Sözleri, Kadir Gecesi ve diğer günlerde kutlama mesajları atan biriyseniz hazır mesajları bakmanızı tavsiye ederim.