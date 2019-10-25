Ramazan Yetgin İle Sen Bilirsin PDF kitap uygulaması değil, KPSS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlanmış bir eğitim uygulaması. Ramazan YETGİN Hocanın önderliğinde hazırlanmış olan Sen Bilirsin Düello uygulaması, KPSS’ye hazırlık içinde olan öğrencilerin boş zamanlarını verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri hedeflenerek oluşturulmuş. Uygulamadaki sorular da Ramazan YETGİN hocanın editörlüğünde Türkiye’nin alanında en yetkin hocaları tarafından oluşturulmuş.

Ramazan Yetgin ile Sen Bilirsin Düello uygulaması şu şekilde çalışıyor; Dülleoya katıl bölümünde açılmış olan herhangi bir odaya giriyorsunuz. Odalar 45 saniye boyunca açık tutuluyor. Tüm kullanıcıların katılımıyla oyun başlıyor. Her kullanıcıya aynı anda aynı sorular soruluyor ve soruların yanıtlanması için 45 saniye veriliyor. Tüm kullanıcılar cevap verdiğinde sürenin bitmesi beklenmeden yeni soru yöneltiliyor. Her kullanıcının 1 kez yanlış yapma hakkı var. 2. hatada eleniyorsunuz. Elenen kullanıcı düelloyu izlemeye devam edebiliyor ama sorulara yanıt veremiyor.

KPSS sınavına hazırlığı eğlenceli hale getiren Ramazan Yetgin Sen Bilirsin Düello uygulamasında her hafta Pazartesi günü saat 0:00 - Pazar günü 23:59 arası turnuvalar düzenleniyor. Düello sonrası kazanmış olduğunuz altınlar ve bildirimlerden kazandığınız altınlar ile haftalık turnuva altın sayınız artıyor, bu da sıralamanızı belirliyor. Turnuva sonunda çok altın biriktiren kullanıcı şampiyon oluyor ve sürpriz hediyeler kazanıyor. Turnuva altın sayısı her hafta başlayan yeni turnuva ile sıfırlanıyor, böylece uygulamayı yeni yükleyen kullanıcılar adaletli bir yarışmaya dahil oluyor.