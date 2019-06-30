Yüzlerce askeri birliği yöneterek stratejik savaşlar yapabileceğiniz ve çeşitli görevler üstlenerek rütbenizi yükseltmek için mücadele edeceğiniz Rank Insignia, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanı gereken, çeşitli askeri görevler üstlenerek aksiyon dolu bir serüvene atılmak ve rütbenizi yükselterek yolunuza devam etmektir. Emrinizdeki yüzlerce asker ile birlikte zorlu savaşlara katılabilir ve tanklarla düşmana saldırabilirsiniz. Stratejik hamleler yaparak rakiplerinizin zayıf yönlerini bulabilir ve onları yenerek birçok ödül kazanabilirsiniz. Bulmaca tarzındaki savaş alanlarında hünerlerinizi göstererek oyunları kazanmalı ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda yüzlerce farklı seviye ve her seviyede birbirinden zorlu savaş bölümleri yer almaktadır. Ayrıca onlarca rütbe ve kıdem bulunmaktadır. Görevleri tamamlayarak en yüksek rütbeye ulaşmalı ve oyunu başarıyla sonlandırmalısınız. Simülasyon oyunları arasında bulunan Rank Insignia’a ücretsiz olarak erişebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.