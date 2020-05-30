Qublix Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulan Reef Rescue başarılı grafikler çizmeye devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara oynaması ücretsiz olarak sunulan yapım içerisinde oldukça renkli içeriklerin yanı sıra eğlenceli dakikalar da yer alıyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan yapım da derin ve mavi denizlerin altında dolaşacak, sayısız bulmacayı çözüme kavuşturacak, rengarenk bir atmosfer de diğer su altı canlılarını da yakından tanıma fırsatı elde edeceğiz.

Su altı cenneti oluşturmaya çalışacağımız yapım da oyuncular çözdükleri her bulmaca sonrasında ödüllendirilecek ve cennetlerini daha hoş bir görünüme kavuşturmaya çalışacaklar.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, 4.5 gibi bir inceleme puanı almayı başardı.