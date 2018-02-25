Resilio Sync uygulaması, Android cihazlarınız ve diğer tüm cihazlarınız arasında dosyalarınızı eşitlemenizi sağlıyor.

Akıllı telefon, tablet, bilgisayar, NAS ve hatta sunucular arasında dosya paylaşımı yapmanızı kolaylaştıran Resilio Sync uygulaması, dosyalarınızı yedeklemek ve tüm cihazlarınızda senkronize etmek için oldukça başarılı bir yöntem diyebilirim. Senkronizasyon sırasında tüm dosyalarınızı şifreleyerek kötü niyetli kişilerin ulaşmasını engelleyen uygulamada, son derece güvenli bir şekilde dosyalarınızı transfer edebiliyorsunuz.

Fotoğraf, video ya da belgelerinizi boyutu ne kadar büyük olursa olsun hızlı bir şekilde transfer edebilen Resilio Sync uygulaması sayesinde, akıllı telefonlarınızın depolama alanını da rahatlatabilmeniz mümkün hale geliyor. Dosya ve klasörlerinizi bir bağlantı yardımıyla ailenize veya arkadaşlarınıza gönderebilmenize de olanak sağlayan uygulamada tüm dosya formatlarının desteklendiğini de belirtelim. Eğer siz de dosyalarınıza tüm cihazlarınızdan ulaşabilmek istiyorsanız, Resilio Sync uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.