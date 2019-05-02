Resimli Dini Mesajlar, dini ve özel günlerde resimli mesaj paylaşanlar için harika bir Android uygulaması. Ramazan ayı, Ramazan ve Kurban Bayramı, Cuma günü, Kandil gecesi kutlamalarını sosyal ağlardan yapanların hayatını kolaylaştıran uygulama, tamamıyla ücretsiz.

Dini günler, bayramlar, kandillerde sosyal ağlarda ailenizle, arkadaşlarınızla veya çevrenizle paylaşmak üzere resimli mesaj bulmanıza yardımcı olan bir dini uygulama Resimli Dini Mesajlar. İletişimin WhatsApp, Instagram, Facebook gibi sosyal mecralar üzerinden gerçekleştiği dönemde vakit kazandıran güzel bir uygulama. Normalde Google’da arayıp bulmak için dakikalarınızı harcayacağınız resimli dini mesajlar uygulamanın içerisinde kategorize edilmiş şekilde mevcut. Tüm kandiller (Regaip, Mevlid, Miraç, Berat, Kadir gecesi), Cuma günü, Ramazan ayı ve bayram özel kutlama mesajlarına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Resimli mesajları direkt Facebook, WhatsApp’da paylaşabildiğiniz gibi favorilerinize ekleyip günü geldiğinde paylaşma şansına sahipsiniz.

Resimli Dini Mesajlar Özellikleri